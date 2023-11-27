Азербайджан, Турция и Грузия в 2024г проведут совместные военные учения по кибербезопасности - Гюлер

Азербайджан, Турция и Грузия в 2024 году проведут совместные военные учения по кибербезопасности, заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.
«В следующем году в Турции проведем совместные учения по кибератакам», - сказал Гюлер в понедельник в Баку на трехсторонней встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым и министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе.
Гюлер, слова которого приводят азербайджанские СМИ подчеркнул, что взаимодействие Анкары, Баку и Тбилиси имеет стратегическое значение для региона, стороны полны решимости развивать трехсторонние отношения.
Он также отметил, что о поддержке Анкары и Тбилиси вопроса нормализации отношений Баку с Ереваном. «Мы работаем ради стабильности на Кавказе. Азербайджан освободил свои земли от оккупации. Страны региона могут решать свои собственные проблемы. Мы поддерживаем контакты между Ереваном и Баку», - сказал Гюлер.
Помимо этого, турецкий министр призвал Армению воспользоваться преимуществами региональной платформы «3+3» для нормализации отношений с Азербайджаном. «Мы считаем, что платформа «3+3» — хороший формат для мирного решения проблем», - подчеркнул Гюлер.
Х.Насирзаде
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