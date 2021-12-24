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Оборона 24.12.2021 17:11

Азербайджан начал формировать бригады командо в ВС – Алиев

В Вооруженных силах Азербайджана началось формирование бригад командо, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В воинской части в Гадруте размещены новые военные объединения, силы командо. Создание сил командо для нас нововведение», - сказал Алиев в пятницу на открытии новой воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района (Карабахский регион Азербайджана).

Президент подчеркнул, что бригады командо будут готовы выполнить любое военное задание. «В этих бригадах будут служить хорошо подготовленные лица, готовые принести себя в жертву Родине. Это значительно увеличит военную мощь нашей армии», - сказал Алиев.

Он добавил, что «таких бригад будет очень много».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОМАНДО, СОЗДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]