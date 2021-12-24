Азербайджан начал формировать бригады командо в ВС – Алиев

В Вооруженных силах Азербайджана началось формирование бригад командо, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«В воинской части в Гадруте размещены новые военные объединения, силы командо. Создание сил командо для нас нововведение», - сказал Алиев в пятницу на открытии новой воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района (Карабахский регион Азербайджана).

Президент подчеркнул, что бригады командо будут готовы выполнить любое военное задание. «В этих бригадах будут служить хорошо подготовленные лица, готовые принести себя в жертву Родине. Это значительно увеличит военную мощь нашей армии», - сказал Алиев.

Он добавил, что «таких бригад будет очень много».

Б.Рустамбеков