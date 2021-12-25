Лукашенко поздравил Алиева с юбилеем, лидеры обсудили перспективы сотрудничества Азербайджана и Беларуси

25 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Лукашенко поздравил Алиева с юбилеем, пожелал ему успехов в деятельности и крепкого здоровья.
Алиев поблагодарил Лукашенко за проявленное внимание и поздравления.
В ходе разговора было выражено удовлетворение всесторонним развитием азербайджано-белорусских дружественных отношений и высказана уверенность в дальнейшем расширении связей.
Главы государств обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.
Президент Алиев 24 декабря отметил 60-летний юбилей.
А.Салаева
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