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Дальнее зарубежье 28.12.2021 18:26

В Дели закрывают школы, кинотеатры и спортивные комплексы из-за ситуации с COVID-19

Власти Дели со вторника ужесточили ограничительные меры из-за роста заболеваемости штаммом "омикрон", сообщает издание The Times of India.

Среди ограничений - временное закрытие школ и других образовательных учреждений. Работодателям предписано сократить до 50% число сотрудников, приходящих в офисы, рестораны и бары также могут заполнять свои помещения только на 50%.

В Дели прекращена работа спортивных комплексов кинотеатров, стадионов и бассейнов. Магазины и торговые центры, которые занимают продаже не жизненно важных продуктов, могут работать только с 10:00 утра до 20:00.

Кроме того, введены ограничения на число гостей на различные мероприятия. Свадьбы и похороны могут посещать не более 20 человек.

К настоящему моменту в Индии подтверждено 671 случай "омикрона", из них 63 случая выявлено за последние сутки.

За время пандемии в Индии зарегистрировали свыше 34,8 млн случаев коронавируса, 480 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.

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Тэги: ИНДИЯ, СТОЛИЦА, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]