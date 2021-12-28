В Дели закрывают школы, кинотеатры и спортивные комплексы из-за ситуации с COVID-19

Власти Дели со вторника ужесточили ограничительные меры из-за роста заболеваемости штаммом "омикрон", сообщает издание The Times of India.
Среди ограничений - временное закрытие школ и других образовательных учреждений. Работодателям предписано сократить до 50% число сотрудников, приходящих в офисы, рестораны и бары также могут заполнять свои помещения только на 50%.
В Дели прекращена работа спортивных комплексов кинотеатров, стадионов и бассейнов. Магазины и торговые центры, которые занимают продаже не жизненно важных продуктов, могут работать только с 10:00 утра до 20:00.
Кроме того, введены ограничения на число гостей на различные мероприятия. Свадьбы и похороны могут посещать не более 20 человек.
К настоящему моменту в Индии подтверждено 671 случай "омикрона", из них 63 случая выявлено за последние сутки.
За время пандемии в Индии зарегистрировали свыше 34,8 млн случаев коронавируса, 480 тыс. человек скончались впоследствии заражения COVID-19.
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