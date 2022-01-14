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Дальнее зарубежье 14.01.2022 20:34

Поставки 5G-телефонов в Китае выросли на 63,5% в 2021 году

Поставки мобильных телефонов с поддержкой сетей связи нового поколения 5G в Китае по итогам прошлого года взлетели на 63,5% и достигли 266 млн штук, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны.

Таким образом, на них пришлось почти 76% от общего объема продаж смартфонов, что намного превышает среднемировой показатель в 40,7%, отметили в ведомстве.

Рост популярности 5G-моделей обусловлен, в том числе, снижением их стоимости. Средняя цена таких телефонов упала ниже 1 тыс. юаней ($157), сообщает агентство "Синьхуа".

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Тэги: КИТАЙ, ТЕЛЕФОНЫ, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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