Поставки 5G-телефонов в Китае выросли на 63,5% в 2021 году

Поставки мобильных телефонов с поддержкой сетей связи нового поколения 5G в Китае по итогам прошлого года взлетели на 63,5% и достигли 266 млн штук, сообщила Академия информационных и коммуникационных технологий (CAICT) при министерстве промышленности и информатизации страны.

Таким образом, на них пришлось почти 76% от общего объема продаж смартфонов, что намного превышает среднемировой показатель в 40,7%, отметили в ведомстве.

Рост популярности 5G-моделей обусловлен, в том числе, снижением их стоимости. Средняя цена таких телефонов упала ниже 1 тыс. юаней ($157), сообщает агентство "Синьхуа".