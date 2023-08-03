Китай рассматривает идею ограничить для несовершеннолетних использование интернета на смартфонах

Власти Китая предлагают ограничить жителям страны младше 18 лет время использования интернета на мобильных устройствах до двух часов в день, сообщает Associated Press (AP).

"Государственная канцелярия интернет-информации КНР (САС) в среду опубликовала на своем сайте проект правил, согласно которому несовершеннолетним будет запрещено использовать большинство сервисов на мобильных устройствах с 22:00 до 6:00, а подростки в возрасте от 16 до 18 лет смогут пользоваться интернетом только два часа в день", - пишет агентство.

При этом, правила предусматривают, что детям 8-15 лет разрешат проводить в Интернете не более часа в день, а тем, кто младше восьми, лишь 40 минут.

AP отмечает, что правила предложили в связи с растущей зависимостью молодежи от смартфонов и интернета. Ожидается, что в случае принятия мер они повлияют на работу таких компаний, как Tencent - крупнейшей китайской компании, создающей онлайн-игры, и Douyin - версии TikTok.

От соблюдения правил освободят некоторые онлайн-сервисы, которые распространяют образовательный контент. В САС не уточнили, для каких именно интернет-сервисов сделают исключения.

Правительство Китая пока лишь рассматривает предложение о введении соответствующих ограничений.

В июле в ЮНЕСКО призвали запретить детям использовать мобильные телефоны в школах для улучшения успеваемости. Там отметили, что чрезмерное и непропорциональное использование цифровых технологий в школе и дома может отвлекать учащихся от работы и "пагубно влиять" на качество образования.

При этом в организации признали, что современные технологии, несмотря на негативные факторы, позволили дать возможности для образования миллионам человек. В частности, во время пандемии онлайн-образование помогло школам и университетам продолжать работу в условиях ограничительных мер.

ЮНЕСКО провела анализ образовательных систем в 200 странах. Согласно оценкам организации, лишь в каждой шестой стране запрещено использование телефона в школе.