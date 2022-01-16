Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9506 RUR   0.0223 GBR   2.3337 TRY   0.1252

Цена на нефть

13.01 $/bbl +/- WTI 82.12 -0.52 Brent 84.47 -0.20

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.01.2022 18:53

В Алматы в ходе беспорядков погибли 149 человек - полиция

В Алматы во время массовых беспорядков погибли 149 человек, в их числе 11 представителей правоохранительных органов, сообщил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.

«В Алматы погибли 149 человек, среди них 11 представители правоохранительных органов», - сказал Таймерденов на брифинге в воскресенье.

Как сообщалось, всего по республике в ходе беспорядков погибли 225 человек, среди них 19 представителей правоохранительных органов.

Накануне в Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что среди погибших есть также бандиты, совершавшие нападения на административные здания в городах страны, и мирные граждане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


В КНБ Казахстана сообщили о задержании около 700 подозреваемых в участии в беспорядках за три дня в Алматы и области Президент Казахстана: террористические банды захватили аэропорт Алматы, где находятся в том числе иностранные самолеты В Алматы и на западе Казахстана вводится комендантский час, ограничение на передвижение, въезд и выезд Пять человек погибли в результате перестрелки в Казахстане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]