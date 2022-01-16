В Алматы в ходе беспорядков погибли 149 человек - полиция

В Алматы во время массовых беспорядков погибли 149 человек, в их числе 11 представителей правоохранительных органов, сообщил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов.
«В Алматы погибли 149 человек, среди них 11 представители правоохранительных органов», - сказал Таймерденов на брифинге в воскресенье.
Как сообщалось, всего по республике в ходе беспорядков погибли 225 человек, среди них 19 представителей правоохранительных органов.
Накануне в Генпрокуратуре Казахстана сообщили, что среди погибших есть также бандиты, совершавшие нападения на административные здания в городах страны, и мирные граждане.
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