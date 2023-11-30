13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы, отравившись угарным газом

В Алматы в четверг в результате пожара в хостеле погибли 13 человек, сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.
"В ходе разведки и тушения пожара обнаружено, предварительно, 13 погибших. (...) Предварительно, погибли от отравления угарным газом", - отмечается в сообщении.
По данным департамента, в хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59.
Байрамов отправился в Скопье для участия в СМИД ОБСЕ
Баку и Алжир провели первый раунд межмидовских политконсультаций
Алиев назначил начальника отдела в секретариате Совбеза Азербайджана
Yelo Bank открыл цифровой филиал на юге Азербайджана
Нефть торгуется разнонаправленно, Brent у $83 за баррель
Алиев открыл филиал DOST Evi в Исмаиллы
В селе Гаргабазар построят инфраструктуру для проживания 2 тыс. человек
Азерсу отбирает подрядчика улучшения водоснабжения ряда сел Исмаиллинского района
КНДР отвергает возможность возобновления диалога с США
Один человек погиб и несколько пострадали в результате стрельбы в Иерусалиме
Пентагон приветствует поддержку Британией израильской операции в Газе и помощь Украине
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Министерство Экологии и Природных Ресурсов и NEQSOL Holding подписали меморандум о сотрудничестве
Определились участники программы "Yelaw Boot Camp" от Yelo Bank
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире