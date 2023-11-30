13 человек погибли при пожаре в хостеле в Алматы, отравившись угарным газом

В Алматы в четверг в результате пожара в хостеле погибли 13 человек, сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.

"В ходе разведки и тушения пожара обнаружено, предварительно, 13 погибших. (...) Предварительно, погибли от отравления угарным газом", - отмечается в сообщении.

По данным департамента, в хостеле находились 72 человека, самостоятельно эвакуировались 59.