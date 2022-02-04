ЕС готов оказать поддержку Азербайджану и Армении в делимитации границы - Вархели

Евросоюз готов оказать всестороннюю поддержку Азербайджану и Армении в вопросе делимитации границы, заявил европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.
"Для последующего снятия постконфликтного напряжения, мы готовы оказать всяческую поддержку: оказать техническую поддержку в вопросе делимитации и демаркации границ, а также в вопросе разминирования территорий. Также мы готовы оказать финансовую поддержку по этим вопросам, потому что мы понимаем, что долгосрочный мир начинается с малых шагов. Мы готовы поддержать обе стороны. Европа является сторонником не только процессу примирения, но и также восстановления", - сказал Вархели в пятницу в Баку на брифинге с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Еврокомиссар отметил, что "Азербайджан является надёжным и стратегическим партнёром ЕС".
"В Европе наблюдается нехватка энергетических ресурсов, поэтому Евросоюз нуждается в надёжным партнёрах в вопросе энергетической безопасности. Азербайджан является одним из стратегических партнёров", - сказал Вархели.
В вопросе развития двустороннего сотрудничества, Вархели подчеркнул проект Южного газового коридора, который, по его словам, является важной составляющей в энергетическом снабжении Европы. Также он выразил надежду на увеличение поставок азербайджанского газа в Европу, в частности в страны в регионе Западные Балканы.
Еврокомиссар добавил, что Азербайджан и ЕС могут сотрудничать в некоторых направлениях, в частности, в проекте по распределению водных ресурсов, распределение отходов, зелёной энергетики, поддержки малого и среднего бизнеса, поддержки научных исследований. "На эти цели Европа совместно с нашими партнёрами - Европейский инвестиционный банк совместно с Европейским банком реконструкции и развития готовы выделить средства, чтобы азербайджанская экономика перешла на новый уровень развития", - подчеркнул он.
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