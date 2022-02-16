Грузия решила заняться импортозамещением

Правительство Грузии в ближайшие годы будет уделять большое внимание импортозамещению, сообщил новый министр экономики и устойчивого развития страны Леван Давиташвили в эфире Первого канала телевидения Грузии.

Глава ведомства напомнил, что Грузия в настоящее время завозит вдвое больше продукции, чем вывозит. Так, в январе в страну импортировали продукцию на $778,1 млн, а вывезли на $331,3 млн.

Министр отметил, что положительные тенденции к импортозамещению в стране уже есть - в легкой промышленности и в некоторых других отраслях. "Многие строительные материалы, которые раньше импортировались, были заменены и производятся на месте. Это будет наш путь, и в этом плане мы будем активнее", - сказал Давиташвили.

По словам министра, по его заданию специалисты приступили к созданию госпрограммы "Производи в Грузии". Давиташвили подчеркнул, что власти страны окажут максимальную поддержку тем бизнесменам, которые станут налаживать такие производства, в том числе и иностранцам, которые захотят инвестировать в создание СП с местными производителями. Импортозамещение, как ожидается, позволит снизить цены на многие виды продукции.

Министр проинформировал, что начата работа "по идентификация продукции, на которую следует обратить больше внимания". "Но нужно понимать, что всё производить в Грузии невозможно, это и нецелесообразно", - добавил он.

Вице-премьер Давиташвили приступил к работе в должности министра экономики и устойчивого развития Грузии с 11 февраля. До этого он был главой министерства окружающей среды и сельского хозяйства.

Натия Турнава, возглавлявшая Минэкономики ранее, на прошлой неделе подала заявление об отставке. Она сообщала, что остается в команде правящей партии "Грузинская мечта", но решила сменить сферу деятельности. Вместе с тем, оппозиция требовала отставки Турнава из-за роста цен и тарифов.