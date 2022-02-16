Алиев и Дуда обсудили азербайджано-польские отношения и Украину

Развитие азербайджано-польских отношений и события вокруг Украины обсудили в среду президенты Азербайджана и Польши Ильхам Алиев и Анджей Дуда, говорится в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства.
«В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Польшей в различных областях», - отмечается в сообщении, размещенном на сайте президента Азербайджана.
В качестве действующего председателя ОБСЕ президент Польши затронул вопросы безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы и подчеркнул, что предпринятые в рамках ОБСЕ шаги послужат снижению напряженности.
Президенты Азербайджана и Польши также обменялись мнениями о событиях вокруг Украины.
Разговор состоялся по инициативе польской стороны.
Р.Керимов
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