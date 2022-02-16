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Внешняя политика 16.02.2022 22:42

Алиев и Дуда обсудили азербайджано-польские отношения и Украину

Развитие азербайджано-польских отношений и события вокруг Украины обсудили в среду президенты Азербайджана и Польши Ильхам Алиев и Анджей Дуда, говорится в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства.

«В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о развитии двусторонних отношений между Азербайджаном и Польшей в различных областях», - отмечается в сообщении, размещенном на сайте президента Азербайджана.

В качестве действующего председателя ОБСЕ президент Польши затронул вопросы безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы и подчеркнул, что предпринятые в рамках ОБСЕ шаги послужат снижению напряженности.

Президенты Азербайджана и Польши также обменялись мнениями о событиях вокруг Украины.

Разговор состоялся по инициативе польской стороны.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТЫ, ДУДА, АЛИЕВ


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