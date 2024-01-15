Байрамов в разговоре с Сикорским заявил о широких возможностях для мира между Баку и Ереваном

Главы МИД Азербайджана и Польши Джейхун Байрамов и Радослав Сикорский в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки.
"Министр Байрамов поздравил польского коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Польши. В ходе разговора отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Польшей имеют большие перспективы для развития в сферах политики, экономики, энергетики, альтернативной энергетики, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Также указана значимость механизма политических консультаций и парламентской дипломатии в развитии отношений, подчеркнута важность развития сотрудничества в рамках азербайджано-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Кроме того, Байрамов подробно проинформировал собеседника о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период. "Отмечено, что после восстановления Азербайджаном суверенитета над своими территориями, появились широкие возможности для мира (с Арменией - ИФ)", - говорится в информации.
В ходе беседы также отмечалось, что конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане в этом году, имеет важное значение для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Стороны также провели обмен мнениями и по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.
Н.Аббасова
Греция за 11 мес. нарастила импорт газа из Азербайджана на 29,3% г/г, направила на эти цели около 809 млн евро
Цены на уран превысили $92 за фунт, достигнув максимальных с 2007г уровней
Нагиев обсудил развитие сотрудничества Азербайджана в сфере туризма с Саудовской Аравией, Иорданией и Таджикистаном
Число жертв взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до 6 – Генпрокуратура Азербайджана
Пожар в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку полностью потушен - МЧС Азербайджана
Власти Азербайджана направят 9 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль Нахчывана
Служба энергетики НАР направит 1,1 млн манатов на закупку 6 трансформаторов
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
Хуситы не прекратят атаки в Красном море, пока идет операция Израиля в Газе
Британское управление морских торговых операций сообщило об атаке на очередное судно у берегов Йемена
Атаки хуситов в Красном море недопустимы, ЕС готовит миссию по безопасности судоходства
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2023 год
Банк Республика показал прирост по всем финансовым показателям в 2023 году
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы