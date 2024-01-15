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Внешняя политика 15.01.2024 19:19

Байрамов в разговоре с Сикорским заявил о широких возможностях для мира между Баку и Ереваном

Главы МИД Азербайджана и Польши Джейхун Байрамов и Радослав Сикорский в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки.

"Министр Байрамов поздравил польского коллегу с назначением на должность министра иностранных дел Польши. В ходе разговора отмечено, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Польшей имеют большие перспективы для развития в сферах политики, экономики, энергетики, альтернативной энергетики, гуманитарной и других областях", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Также указана значимость механизма политических консультаций и парламентской дипломатии в развитии отношений, подчеркнута важность развития сотрудничества в рамках азербайджано-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Кроме того, Байрамов подробно проинформировал собеседника о ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период. "Отмечено, что после восстановления Азербайджаном суверенитета над своими территориями, появились широкие возможности для мира (с Арменией - ИФ)", - говорится в информации.

В ходе беседы также отмечалось, что конференция COP29, которая пройдет в Азербайджане в этом году, имеет важное значение для дальнейшего развития двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Стороны также провели обмен мнениями и по другим региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПОЛЬША, МИД, РАЗГОВОР


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