Иран обещает талибам инвестиции в экономику Афганистана

Спецпредставитель Ирана Хасан Каземи Ками в ходе рабочего визита в Кабул провел переговоры с и.о. министра иностранных дел правительства движения "Талибан" мавлави Амир Ханом Муттаки и и.о. министра водных ресурсов и энергетики муллой Абдул Латифом Мансуром, сообщает в среду государственное информационное агентство Афганистана "Bakhtar".

"На встрече основное внимание было уделено экономической ситуации в Афганистане, политическим отношениям и позитивным событиям. Г-н Муттаки охарактеризовал переговоры между официальными лицами двух стран как плодотворные и подчеркнул необходимость укрепления связей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мулла Абдул Латиф Мансур выразил позицию и заинтересованность Исламского Эмирата (так называют талибы свое правительство) в сотрудничестве в сферах водного хозяйства и энергетики.

"Хасан Каземи Ками выразил готовность своего правительства продолжать совместные инвестиции в горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, энергетику и железные дороги", - сообщает агентство.