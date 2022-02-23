Иран обещает талибам инвестиции в экономику Афганистана

Спецпредставитель Ирана Хасан Каземи Ками в ходе рабочего визита в Кабул провел переговоры с и.о. министра иностранных дел правительства движения "Талибан" мавлави Амир Ханом Муттаки и и.о. министра водных ресурсов и энергетики муллой Абдул Латифом Мансуром, сообщает в среду государственное информационное агентство Афганистана "Bakhtar".
"На встрече основное внимание было уделено экономической ситуации в Афганистане, политическим отношениям и позитивным событиям. Г-н Муттаки охарактеризовал переговоры между официальными лицами двух стран как плодотворные и подчеркнул необходимость укрепления связей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мулла Абдул Латиф Мансур выразил позицию и заинтересованность Исламского Эмирата (так называют талибы свое правительство) в сотрудничестве в сферах водного хозяйства и энергетики.
"Хасан Каземи Ками выразил готовность своего правительства продолжать совместные инвестиции в горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, энергетику и железные дороги", - сообщает агентство.
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