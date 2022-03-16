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СНГ 16.03.2022 16:44

Дочь президента Таджикистана вручила верительные грамоты британской королеве

Посол Таджикистана в Великобритании Рухшона Эмомали вручила верительные грамоты королеве Елизавете II, сообщает МИД Таджикистана.

"Посол Таджикистана передала добрые пожелания Основателя мира и национального единства - Лидера нации, президента Таджикистана Эмомали Рахмона королеве Елизавете II по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя дружескими странами и 70-летней годовщины правления королевы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по перспективам сотрудничества Таджикистана с Великобританией.

Рухшоне Эмомали является третьей дочерью президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Была назначена послом Таджикистана в Великобритании указом президента от 15 декабря 2021 года. Ранее занимала должность начальника Управления международных организаций МИД Таджикистана.

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