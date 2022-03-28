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ТЭК 28.03.2022 17:02

Еврокомиссия подтверждает планы избавиться от зависимости от российских энергоносителей к 2027 году

Еврокомиссия (ЕК) планирует избавиться от российских энергоресурсов к 2027 году, и эти планы одобрены лидерами стран Европейского союза, заявил официальный представитель ЕК Тим Макфи.

"Мы желаем быть полностью независимыми от ископаемого российского топлива к 2027 году. И мы надеемся сократить наш спрос (на российский газ) на две трети до конца нынешнего года. Это цель, которую мы поставили и которая была утверждена Европейским советом, то есть руководителями, на прошлой неделе, и мы обязались сделать это", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Европейский совет приветствовал эту нашу работу, и детали будут представлены к концу мая", - добавил Макфи.

На уточняющий вопрос о том, что в разделе, посвященном энергетике, в заключениях саммита 24-25 марта нет даты 2027 год, но есть дата 2030-й, представитель ЕК ответил: "Я полагаю, что вы говорите о заключениях саммита прошлой недели? Действительно, в них я не вижу этой цифры. Но в "Версальской декларации" (11 марта) есть даже два указания. Там сказано: "До 2030 года". А также более точно дана эта дата: 2027 год".

Макфи сообщил, что эти планы были изложены в изданном около двух недель назад документе RePower EU, где сказано о цели прекратить зависимость от российских энергоресурсов к 2027 году.

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