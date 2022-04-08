Герцог пригласил Алиева посетить Израиль

Президенты Азербайджана и Израиля Ильхам Алиев и Исхак Герцог обменялись поздравительными письмами в связи 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.
«Хочу отметить, что за прошедшие 30 лет отношения между Азербайджаном и Израилем в политической, экономической, военно-технической, здравоохранительной, культурной и в других сферах, вызывающий взаимный интерес, развивались по нарастающей, а дружественные отношения еще больше укрепились», - говорится в послании Алиева.
Он также отметил, что в настоящее время имеются хорошие возможности для дальнейшего развития и расширения сотрудничества.
В свою очередь, Герцог выразил надежду, что в годовщину 30-летия дипломатических отношений, станет свидетелем открытия посольства Азербайджана в Израиле.
«Открытие посольства станет естественным шагом после открытия представительства (Азербайджана в Израиле – ИФ) торговли и туризма и это является свидетельством тесных и стратегических отношений между нашими странами», - говорится в послании Герцога.
«Я еще раз хотел бы пригласить Ваше превосходительство в предстоящий год посетить нашу страну для совместного участия в церемонии открытии посольства Азербайджана», - отмечается в послании израильского президента.
Б.Рустамбеков
Разработка цифрового доллара потребует нескольких лет - глава Минфина США
Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в мае проведут внеочередное собрание
Германия приняла закон об обязательных уровнях запасов газа в ПХГ
В Азербайджане за сутки не зафиксировано случаев смерти от COVID-19
Квартиры, выданные Героям Отечественной Войны, безвозмездно переходят в их собственность – указ президента
Алиев призвал азербайджанских спортсменов всегда соблюдать принцип fair play
Кабмин утвердил генпланы развития 4 городов Азербайджана
Алиев принял участие в открытии в Суговушане воинской части и первого УТС по гребле
Россия высылает 45 сотрудников посольства и генконсульств Польши - МИД РФ
Acer объявила о приостановке работы в России
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
«Nar» продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия!
ВТБ (Азербайджан) запустил новый вклад со ставкой до 12%
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ