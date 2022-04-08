Герцог пригласил Алиева посетить Израиль

Президенты Азербайджана и Израиля Ильхам Алиев и Исхак Герцог обменялись поздравительными письмами в связи 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Хочу отметить, что за прошедшие 30 лет отношения между Азербайджаном и Израилем в политической, экономической, военно-технической, здравоохранительной, культурной и в других сферах, вызывающий взаимный интерес, развивались по нарастающей, а дружественные отношения еще больше укрепились», - говорится в послании Алиева.

Он также отметил, что в настоящее время имеются хорошие возможности для дальнейшего развития и расширения сотрудничества.

В свою очередь, Герцог выразил надежду, что в годовщину 30-летия дипломатических отношений, станет свидетелем открытия посольства Азербайджана в Израиле.

«Открытие посольства станет естественным шагом после открытия представительства (Азербайджана в Израиле – ИФ) торговли и туризма и это является свидетельством тесных и стратегических отношений между нашими странами», - говорится в послании Герцога.

«Я еще раз хотел бы пригласить Ваше превосходительство в предстоящий год посетить нашу страну для совместного участия в церемонии открытии посольства Азербайджана», - отмечается в послании израильского президента.

Б.Рустамбеков