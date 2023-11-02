Бахрейн не отзывал посла из Израиля - израильский МИД

В МИД Израиля заявили, что Бахрейн не отзывал посла из страны.
"Я хотел бы прояснить один момент: информация по Бахрейну неточна. Они не отзывали посла из Израиля. Речь идет о голосовании в парламенте Бахрейна по этому вопросу (по отзыву посла), которое не имеет большого значения", - сказал в четверг на брифинге представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.
По его словам, "отношения между Израилем и Бахрейном стабильны".
В МИД Израиля также заявили, что не получали каких-либо уведомлений из Манамы об отзыве посла.
Ранее в четверг арабские СМИ сообщили, что Бахрейн отзывает посла из Тель-Авива и прекращает экономическое сотрудничество с Израилем.
В парламенте Бахрейна указали, что пошли на этот шаг в знак поддержки "законных прав палестинского народа".
В то же время, по данным The Times of Israel, посол Бахрейна некоторое время назад вернулся из Израиля на родину по личным делам, а израильский посол и персонал посольства покинули Бахрейн в октябре из соображений безопасности.
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