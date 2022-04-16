Военные инженеры в ходе практических занятий в Нахчыване обеспечили преодоление техникой препятствий

Азербайджанские военные инженеры в рамках практических занятий в полевых условиях в Нахчыване обеспечили преодоление техникой естественных и искусственных препятствий. Об этом в субботу сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"В ходе занятий инженерно-дорожные подразделения обеспечили преодоление техникой естественных и искусственных препятствий, а личный состав на практике обучался правилам использования взрывных устройств и взрывчатых веществ", - говорится в сообщении военного ведомства.
Там отметили, что практические занятия проводятся в инженерных подразделениях Отдельной общевойсковой армии. Инженерные подразделения, привлеченные к практическим занятиям, вывезены в полевые учебные центры.
Согласно Минобороны Азербайджана, занятия, совершенствующие навыки личного состава по эффективному использованию современной инженерной техники и оборудования, проводятся на основе опыта, полученного в ходе Второй Карабахской войны.
В военном ведомстве рассказали, что в ходе занятий были продемонстрированы имеющиеся на вооружении современные защитные костюмы и миноискатели, образцы невзрывных противопехотных и противотанковых инженерных заграждений, которые будут устанавливаться на передней линии обороны, траншеи и укрытия для боевой и автомобильной техники.
"Личный состав был проинформирован о тактико-технических характеристиках и принципе работы специальной техники "Pomnis-2", предназначенной для проделывания проходов в минных полях, правилах ведения инженерной разведки территории и объектов противника с инженерно-наблюдательных постов", - добавили в Минобороны Азербайджана, отметив, что занятия продолжаются.
Р.Керимов
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