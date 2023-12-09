Азербайджанская армия готова и впредь выполнять любые поставленные перед ней задачи - Гасанов

Под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии Министерства обороны по итогам 2023 года, сообщает Минобороны.
В ходе мероприятия были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, а также вопросы организации и ведения службы войск.
"Были заслушаны доклады об инженерных мероприятиях, проведенных на освобожденных территориях. Отмечалось, что в результате принятых мер была осуществлена деятельность по восстановлению коммуникационных линий, прокладке новых путей снабжения, очистке некоторой части территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении.
Выступивший по итогам заседания Гасанов отметил важность увеличения интенсивности учений для совершенствования знаний и навыков личного состава, повышения боеготовности войск.
"Подчеркнув, что Азербайджанская Армия под руководством Верховного Главнокомандующего заложила основы для установления мира в регионе, министр выразил готовность Армии и впредь выполнять любые поставленные перед ней задачи", - подчеркивается в сообщении.
Глава оборонного ведомства поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи об уделении основного внимания в зимний период обеспечению подразделений, дислоцированных в горной местности, и строгому контролю за всеми видами резервов.
"В заключение министр обороны поручил уделить особое внимание боевой подготовке подразделений и профессионализму личного состава, и довел до участников заседания свои требования в связи с выполнением предстоящих задач на 2024 год", - отмечается в сообщении.
В.Алиев
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