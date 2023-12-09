Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8331 RUR   0.0184 GBR   2.1403 TRY   0.0587

Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.23 +1.89 Brent 75.84 +1.79

Оборона 09.12.2023 13:30

Азербайджанская армия готова и впредь выполнять любые поставленные перед ней задачи - Гасанов

Под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии Министерства обороны по итогам 2023 года, сообщает Минобороны.

В ходе мероприятия были подробно проанализированы сложившаяся оперативная обстановка на условной азербайджано-армянской границе, а также вопросы организации и ведения службы войск.

"Были заслушаны доклады об инженерных мероприятиях, проведенных на освобожденных территориях. Отмечалось, что в результате принятых мер была осуществлена деятельность по восстановлению коммуникационных линий, прокладке новых путей снабжения, очистке некоторой части территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов", - говорится в сообщении.

Выступивший по итогам заседания Гасанов отметил важность увеличения интенсивности учений для совершенствования знаний и навыков личного состава, повышения боеготовности войск.

"Подчеркнув, что Азербайджанская Армия под руководством Верховного Главнокомандующего заложила основы для установления мира в регионе, министр выразил готовность Армии и впредь выполнять любые поставленные перед ней задачи", - подчеркивается в сообщении.

Глава оборонного ведомства поставил перед соответствующими должностными лицами конкретные задачи об уделении основного внимания в зимний период обеспечению подразделений, дислоцированных в горной местности, и строгому контролю за всеми видами резервов.

"В заключение министр обороны поручил уделить особое внимание боевой подготовке подразделений и профессионализму личного состава, и довел до участников заседания свои требования в связи с выполнением предстоящих задач на 2024 год", - отмечается в сообщении.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМИЯ, МИНОБОРОНЫ


Похожие новости


Алиев: Азербайджан не хочет новой войны с Арменией, но продолжит развивать армию Азербайджан выполнил большую часть работ по модернизации армии по модели турецкой армии - министр Гасанов Турецкий производитель бронежилетов и прочей оборонной продукции наладит в Азербайджане производство для нужд армии Медперсонал Азербайджанской Армии продолжает свою деятельность в Кахраманмараше Гасанов навестил военных, проходящих лечение в Главном клиническом госпитале Велиев проверил боеготовность ряда воинских частей Гасанов приказал военным усилить контроль за деятельностью НВФ в Карабахе Азербайджанские военные прошли курсы подготовки морского спецназа Начальник Генштаба ВС Азербайджана поставил задачу повысить интенсивность учений сил спецназа Гасанов посетил в госпитале военных, получивших ранения в боестолкновениях на азербайджано-армянской границе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az