Азербайджан и Кыргызстан подписали 10 документов по итогам переговоров на высшем уровне

Азербайджан и Кыргызстан подписали пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

Документы были подписаны по итогам переговоров между президентами Азербайджана и Кыргызстана Ильхама Алиева и Садыра Жапарова, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте азербайджанского лидера.

В частности, лидеры двух стран подписали «Декларацию о стратегическом партнерстве».

Кроме этого, Алиев и Жапаров подписали «Меморандум о создании Межгосударственного совета».

По итогам переговоров между сторонами подписаны: соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства; меморандум о сотрудничестве между антимонопольными органами; меморандум о сотрудничестве в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий; соглашение о воздушном сообщении; меморандум намерений о сотрудничестве между министерства финансов двух стран.

Кроме этого, подписаны: соглашение о сотрудничестве между телерадиокомпаниями двух стран, меморандум о сотрудничестве в защиты авторских прав и меморандум о сотрудничестве между Академией госуправления при президенте Азербайджана и Академией управления при президенте Кыргызстана.

Р.Ахмедов