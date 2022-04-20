Азербайджан и Кыргызстан подписали 10 документов по итогам переговоров на высшем уровне

Азербайджан и Кыргызстан подписали пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.
Документы были подписаны по итогам переговоров между президентами Азербайджана и Кыргызстана Ильхама Алиева и Садыра Жапарова, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте азербайджанского лидера.
В частности, лидеры двух стран подписали «Декларацию о стратегическом партнерстве».
Кроме этого, Алиев и Жапаров подписали «Меморандум о создании Межгосударственного совета».
По итогам переговоров между сторонами подписаны: соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства; меморандум о сотрудничестве между антимонопольными органами; меморандум о сотрудничестве в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий; соглашение о воздушном сообщении; меморандум намерений о сотрудничестве между министерства финансов двух стран.
Кроме этого, подписаны: соглашение о сотрудничестве между телерадиокомпаниями двух стран, меморандум о сотрудничестве в защиты авторских прав и меморандум о сотрудничестве между Академией госуправления при президенте Азербайджана и Академией управления при президенте Кыргызстана.
Р.Ахмедов
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