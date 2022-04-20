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Внешняя политика 20.04.2022 13:28

Азербайджан и Кыргызстан подписали 10 документов по итогам переговоров на высшем уровне

Азербайджан и Кыргызстан подписали пакет документов, направленных на расширение двустороннего сотрудничества.

Документы были подписаны по итогам переговоров между президентами Азербайджана и Кыргызстана Ильхама Алиева и Садыра Жапарова, сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию на сайте азербайджанского лидера.

В частности, лидеры двух стран подписали «Декларацию о стратегическом партнерстве».

Кроме этого, Алиев и Жапаров подписали «Меморандум о создании Межгосударственного совета».

По итогам переговоров между сторонами подписаны: соглашение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства; меморандум о сотрудничестве между антимонопольными органами; меморандум о сотрудничестве в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий; соглашение о воздушном сообщении; меморандум намерений о сотрудничестве между министерства финансов двух стран.

Кроме этого, подписаны: соглашение о сотрудничестве между телерадиокомпаниями двух стран, меморандум о сотрудничестве в защиты авторских прав и меморандум о сотрудничестве между Академией госуправления при президенте Азербайджана и Академией управления при президенте Кыргызстана.

Р.Ахмедов

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ

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