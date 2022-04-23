Зеленский анонсировал переговоры с госсекретарем и министром обороны США в Киеве в воскресенье

В Киев в воскресенье прибудут министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Завтра к нам приезжают люди из США, у меня будет встреча с министром обороны и с госсекретарем Соединенных Штатов господином Блинкеном. Думаю, будем ожидать, когда безопасность даст возможность и президенту США приехать..." - заявил Зеленский в субботу на пресс-конференции.
Он добавил, что переговоры будут вестись по списку необходимого Украине вооружения и сроках его поставок.
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