Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8438 RUR   0.021 GBR   2.2145 TRY   0.1156

Цена на нефть

21.04 $/bbl +/- WTI 103.79 +1.60 Brent 108.33 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.04.2022 22:10

Зеленский анонсировал переговоры с госсекретарем и министром обороны США в Киеве в воскресенье

В Киев в воскресенье прибудут министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Завтра к нам приезжают люди из США, у меня будет встреча с министром обороны и с госсекретарем Соединенных Штатов господином Блинкеном. Думаю, будем ожидать, когда безопасность даст возможность и президенту США приехать..." - заявил Зеленский в субботу на пресс-конференции.

Он добавил, что переговоры будут вестись по списку необходимого Украине вооружения и сроках его поставок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, США, ВИЗИТ


Похожие новости


Белый дом привлек отставного генерала Вольфа для координации помощи Украине Байден: США способны снабжать Украину вооружением в течение длительного времени Байден заявляет, что решил выделить еще $500 млн на прямую экономическую помощь Украине Байден объявил о выделении дополнительной военной помощи Украине еще на $800 млн Президент США выступит с заявлением по ситуации вокруг Украины - Белый дом США начали перебрасывать на восток Европы предназначенные для Украины гаубицы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az