Зеленский анонсировал переговоры с госсекретарем и министром обороны США в Киеве в воскресенье

В Киев в воскресенье прибудут министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Завтра к нам приезжают люди из США, у меня будет встреча с министром обороны и с госсекретарем Соединенных Штатов господином Блинкеном. Думаю, будем ожидать, когда безопасность даст возможность и президенту США приехать..." - заявил Зеленский в субботу на пресс-конференции.

Он добавил, что переговоры будут вестись по списку необходимого Украине вооружения и сроках его поставок.