Сенатор США Грэм назвал беспроцентный кредит наиболее вероятным методом предоставления помощи Украине

Сенатор США от Республиканкой партии Линдси Грэм в ходе своего визита в Киев заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что наиболее вероятным способом предоставления американской помощи является беспроцентный кредит.
"Во время моей встречи с президентом Зеленским я проинформировал его, что, учитывая кризис на южной границе Соединенных Штатов и наш огромный долг, идея президента Трампа (Дональд Трамп - ИФ) превратить помощь из Соединенных Штатов в беспроцентный заем, от которого можно отказаться, является наиболее вероятным путем продвижения вперед", - говорится в заявлении сенатора по итогам визита на Украину.
Грэм отметил, что это "справедливо не только для помощи Украине, но и для других стран по всем направлениям".
По его мнению, идея займа будет "довольно популярной не только среди республиканцев, но и среди демократов".
Законодатель также заявил, что призывает администрацию США ускорить обучение украинцев управлению истребителями F-16.
При этом сенатор раскритиковал сроки поставки Вашингтоном ракет большой дальности ATACMS, которые "должны были быть здесь вчера".
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нужно перейти к финансированию военной помощи другим странам только при условии возврата средств.
"Политики хотят, чтобы мы дали почти $100 млрд нескольким странам. (...) Почему мы должны делать это? Если вы такое делаете, дайте им не просто $100 млрд, дайте им эти деньги в виде займа", - подчеркнул экс-президент.
В октябре прошлого года президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на оказание финансовой помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год.
В феврале 2024 года сенат одобрил пакет экстренных расходов на сумму $95 млрд, который включает $60 млрд для помощи Киеву, а также средства для Израиля, Тайваня и гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа.
Спикер палаты представителей Майк Джонсон, в свою очередь, отказался рассматривать документ, требуя, чтобы демократы сначала поддержали жесткие реформы в иммиграционной политике США.
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