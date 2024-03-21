Советник Байдена по нацбезопасности Салливан пообещал Украине продолжение поддержки со стороны США

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе визита в Киев пообещал, что США продолжат поддержку Украины, но не стал делать конкретных прогнозов, когда поступит помощь.
"У меня нет никаких прогнозов относительно того, когда именно это будет сделано, но мы работаем над тем, чтобы сделать это как можно скорее. Президент Байден работает над этим ежедневно, пытаясь провести этот пакет через палату представителей, но я не могу делать никаких конкретных прогнозов", - заявил Салливан в ходе пресс-конференции.
Он выразил уверенность, что палата представителей проголосует за выделение помощи Украине, поэтому пока "не стоит говорить о плане Б".
При этом Салливан не объявил о новых конкретных пакетах помощи Киеву, а также не подтвердил информацию, что США вскоре могут отправить на Украину ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.
"Я собираюсь вас разочаровать, мне нечего публично объявить здесь сегодня по этому вопросу. Когда нам действительно будет чем поделиться, мы обязательно поделимся", - заявил советник президента США.
Ранее пресс-секретарь совета нацбезопасности США Эдриенн Уотсон сообщила, что Джейк Салливан отправился в среду в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой администрации президента Андреем Ермаком и высокопоставленными украинскими чиновниками.
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