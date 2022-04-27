Путин: планы западных государств по экономическому удушению России провалились

Планы западных государств по экономическому удушению России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин.
"(Западные страны) взялись за массированную подготовку экономической войны против России - шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда просто без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения. Кстати, и сегодняшние планы экономического удушения (России) также провалились", - сказал Путин в среду, выступая на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ.
Наряду с этим, подчеркнул глава государства, "недруги нашей страны форсировали изготовление нового геополитического оружия".
"Собственно новым оно не является, но, безусловно, (они) придали ему новые силы, новый импульс, сделав ставку на русофобию неонацистов. Из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну - Украину - в анти-Россию", - заявил Путин.
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