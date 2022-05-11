Украина создаст дополнительный стратзапас топлива на несколько месяцев вперед

Украина создаст дополнительный стратегический запас топлива на несколько месяцев вперед, который невозможно будет уничтожить, сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма.

"Будет создаст дополнительный стратегический запас, который невозможно будет разбомбить и уничтожить, который создаст стабильность и наличие нефтепродуктов на ближайшие месяцы", - сказал он в ходе брифинга в среду.

По его словам, сегодня объемы импорта соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля, объемы импорта увеличены в пять раз по сравнению с показателем полутора месяцев тому назад.

"Сегодня в страну въезжает достаточно бензина и дизеля, чтобы покрывать ежедневную потребность граждан", - отметил он.