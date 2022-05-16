Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7683 RUR   0.0263 GBR   2.0816 TRY   0.1097

Цена на нефть

13.05 $/bbl +/- WTI 110.49 +4.36 Brent 111.55 +4.10

Погода в Баку

  ночь день

Регион 16.05.2022 14:26

Иран заявил, что Россия сыграла важную роль в венских переговорах по возобновлению СВПД

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил конструктивную роль России на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене и в поддержке стремлений Ирана избавиться от санкционного давления США, передает в понедельник агентство "Тасним".

В тоже время Хатибзаде заявил, что ситуация на Украине может ослабить посредническую роль России в переговорах.

Комментируя встречу главного переговорщика ЕС по ядерной сделке Энрике Моры с заместителем главы МИД Ирана Али Багери Кани, Хатибзаде подчеркнул, что, если США отреагируют на иранские предложения, последует попытка вернуть всех участников переговоров в Вену для достижения окончательного соглашения.

"Если США примут политическое решение, мы сможем сделать важный шаг в этом вопросе", - сказал он.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отказ от международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az