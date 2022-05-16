Иран заявил, что Россия сыграла важную роль в венских переговорах по возобновлению СВПД

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил конструктивную роль России на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене и в поддержке стремлений Ирана избавиться от санкционного давления США, передает в понедельник агентство "Тасним".
В тоже время Хатибзаде заявил, что ситуация на Украине может ослабить посредническую роль России в переговорах.
Комментируя встречу главного переговорщика ЕС по ядерной сделке Энрике Моры с заместителем главы МИД Ирана Али Багери Кани, Хатибзаде подчеркнул, что, если США отреагируют на иранские предложения, последует попытка вернуть всех участников переговоров в Вену для достижения окончательного соглашения.
"Если США примут политическое решение, мы сможем сделать важный шаг в этом вопросе", - сказал он.
Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отказ от международных и односторонних антииранских санкций.
Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.
Эйнуллаев возглавил НС AzerGold
В Узбекистане ждут с визитом президента Азербайджана
Премьер Беларуси обсудит в Азербайджане вопросы увеличения товарооборота
ВВП России упадет на 10,4% в 2022г и вырастет на 1,5% в 2023г
Баку и Вена обсудили перспективы расширение экономсотрудничества
Азербайджан в I квартале увеличил экспорт лесных орехов в 1,5%, выручку - на 38%
Минобразования Азербайджана получит дополнительно 5 млн манатов на строительство школ модульного типа
В Азербайджане в I квартале в ДТП погибли 183 человека
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 521 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Банк Республика объявляет кредитную кампанию, приуроченную к 30-летию банка!
Региональный президент BP посетил Бакинскую высшую школу нефти
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ