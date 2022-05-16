Иран заявил, что Россия сыграла важную роль в венских переговорах по возобновлению СВПД

Представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил конструктивную роль России на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене и в поддержке стремлений Ирана избавиться от санкционного давления США, передает в понедельник агентство "Тасним".

В тоже время Хатибзаде заявил, что ситуация на Украине может ослабить посредническую роль России в переговорах.

Комментируя встречу главного переговорщика ЕС по ядерной сделке Энрике Моры с заместителем главы МИД Ирана Али Багери Кани, Хатибзаде подчеркнул, что, если США отреагируют на иранские предложения, последует попытка вернуть всех участников переговоров в Вену для достижения окончательного соглашения.

"Если США примут политическое решение, мы сможем сделать важный шаг в этом вопросе", - сказал он.

Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) заключили СВПД в 2015 году. Он предусматривал ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отказ от международных и односторонних антииранских санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. При президенте Джо Байдене США выразили готовность восстановить СВПД. С апреля 2021 года Иран и ряд мировых держав ведут в Вене переговоры с целью восстановления этого соглашения.