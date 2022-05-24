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Внутренняя политика 24.05.2022 20:52

Алиев освободил с должности главу АЖД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил с занимаемой должности председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавида Гурбанова.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Другим распоряжением президента, Гурбанов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта.

Также глава государства подписал два распоряжение о назначении заместителей министра цифрового развития и транспорта. Согласно распоряжениям замминистрами назначены Самир Мамедов и Фарид Ахмедов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, РАСПОРЯЖЕНИЕ, АЖД


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