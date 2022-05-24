Алиев освободил с должности главу АЖД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил с занимаемой должности председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавида Гурбанова. Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства. Другим распоряжением президента, Гурбанов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта. Также глава государства подписал два распоряжение о назначении заместителей министра цифрового развития и транспорта. Согласно распоряжениям замминистрами назначены Самир Мамедов и Фарид Ахмедов. Б.Рустамбеков

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