Алиев освободил с должности главу АЖД

Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил с занимаемой должности председателя ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Джавида Гурбанова.
Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.
Другим распоряжением президента, Гурбанов назначен заместителем министра цифрового развития и транспорта.
Также глава государства подписал два распоряжение о назначении заместителей министра цифрового развития и транспорта. Согласно распоряжениям замминистрами назначены Самир Мамедов и Фарид Ахмедов.
Б.Рустамбеков
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