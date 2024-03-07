Алиев поручил реализовать меры для расширения использования электромобилей и увеличения числа пунктов заправки электроэнергией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение относительно расширения использования электромобилей и зоны охвата пунктов заправки электроэнергией.
Согласно распоряжению, выдержки из которого приводит «Интерфакс-Азербайджан», Кабинету министров поручено в течение месяца подготовить и представить главе государства предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов для расширения использования автомобилей с электрическими двигателями и зоны охвата пунктов их заправки, а также с целью привлечения субъектов предпринимательства для создания этих заправочных пунктов.
Правительству на основе предложений министерств цифрового развития и транспорта, энергетики, а также ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг», поручено в течение месяца также определить места для установки пунктов заправки электроэнергией.
Кабмину также предписано обеспечить исполнение со стороны ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг» необходимых работ для установки пунктов заправки электроэнергией, создания необходимой инфраструктуры и их стабильного снабжения электроэнергией. Для реализации этих работ правительству поручается на основании предложений «Азерэнержи» и «Азеришыг» принять меры по выделению необходимых средств из бюджета следующего года.
Текст распоряжения главы государства опубликован в четверг.
Н.Аббасова
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