Азербайджан продолжит наращивать свою мощь, включая военную, исходя из текущей ситуации в мире - Алиев

Президент Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан продолжит наращивать свою мощь, включая военную, так как система международного права сегодня не работает и основным является фактор силы.
«Сегодня на переднем плане находится фактор силы. Я говорил об этом еще 10 лет назад. Я говорил, что международное право не работает. Нам не следует заниматься самообманом, мы должны быть еще сильнее, наращивать мощь. В случае необходимости мы должны прогонять врага со своей территории с помощью силы. Я говорил об этом и делал это», - сказал Алиев в пятницу, выступая перед жителями села Агалы Зангиланского района.
По его словам, Азербайджан против вмешательства извне в свои внутренние дела.
«Фактор силы и впредь будет доминировать в мире. Новейшая история показывает это. Поэтому мы и впредь должны сильными и являемся сильными. (…) Мы также наращиваем нашу военную мощь. После войны (с Арменией осенью 2020 года – ИФ) были созданы новые воинские подразделения, закуплена новая техника, и мы продолжим двигаться в этом направлении. Потому что, если мы не будем сильны, то не сможем жить так, как хотим. Мы хотим жить свободно, чтобы впредь никто не вмешивался в наши дела. В этом нет необходимости. Мы построили такое прекрасное государство, что многие сегодня могут ему позавидовать. Пусть никто не приходит и не поучает нас, не дает нам советов и не учит нас. В этом нет необходимости», - подчеркнул Алиев.
Э.Шафиев
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