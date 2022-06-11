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СНГ 11.06.2022 16:30

В Москве пройдет заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников

Плановое 42-е заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС) состоится 16-17 июня в Москве, сообщает в субботу МИД РФ.

Согласно сообщению, размещенному на сайте министерства, в его работе примут участие соотечественники-члены Совета, представители Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, руководители федеральных органов власти и некоммерческих организаций Российской Федерации.

"В ходе встречи участники обсудят вопросы реализации решений VII Всемирного конгресса соотечественников (Москва, 15-16 октября 2021 года), взаимодействия с российским гражданским обществом по защите прав и законных интересов соотечественников, осуществления Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также подведут итоги торжественных мероприятий в честь 77-й годовщины Дня Победы в странах проживания соотечественников и подготовку к мероприятиям в память о дне начала Великой Отечественной войны", - сообщает МИД.

Будет рассмотрен также вопрос подготовки к проведению в Москве осенью 2022 года Всемирной тематической конференции зарубежных российских соотечественников, отмечается в сообщении.

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, МИД


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