Франческо Рокка переизбран президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Франческо Рокка добился переизбрания президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на четырехлетний срок, сообщается в заявлении организации в воскресенье.
"Мы живем в очень неспокойные времена. Опасные пути глобальной экономической нестабильности, нехватка продовольствия, климатический кризис и чрезвычайные ситуации в области здравоохранения сходятся, чтобы создать беспрецедентный момент риска для мира", - заявил Рокка после завершения голосования генассамблеи организации.
Рокка назвал важнейшими приоритетами МККК борьбу с растущим гуманитарным воздействием климатического кризиса, сокращение неравенства в сфере здравоохранения, а также поддержку и защиту мигрантов. Он призвал международное сообщество ставить на первое место глобальную солидарность.
"Я горд принять этот вызов вместе с нашими 14 млн волонтеров, которые в этот самый момент делают все возможное, чтобы помогать своим местным общинам", - добавил президент.
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