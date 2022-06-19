Франческо Рокка переизбран президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца

Франческо Рокка добился переизбрания президентом Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца на четырехлетний срок, сообщается в заявлении организации в воскресенье.

"Мы живем в очень неспокойные времена. Опасные пути глобальной экономической нестабильности, нехватка продовольствия, климатический кризис и чрезвычайные ситуации в области здравоохранения сходятся, чтобы создать беспрецедентный момент риска для мира", - заявил Рокка после завершения голосования генассамблеи организации.

Рокка назвал важнейшими приоритетами МККК борьбу с растущим гуманитарным воздействием климатического кризиса, сокращение неравенства в сфере здравоохранения, а также поддержку и защиту мигрантов. Он призвал международное сообщество ставить на первое место глобальную солидарность.

"Я горд принять этот вызов вместе с нашими 14 млн волонтеров, которые в этот самый момент делают все возможное, чтобы помогать своим местным общинам", - добавил президент.