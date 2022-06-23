Декларация о союзническом взаимодействии Азербайджана и России – важнейший шаг в двусторонних отношениях - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение высоким уровнем развития азербайджано-российских взаимоотношений.
“Хотел бы еще раз выразить удовлетворение развитием политических отношений, постоянного диалога на высшем уровне, развитием торгово-экономических связей, которые в этом году тоже показывают неплохую динамику. Сотрудничество в транспортной, энергетической сфере, естественно, в гуманитарной. То есть, легче назвать те сферы, где у нас нет тесного взаимодействия”, - сказал Алиев в четверг, принимая главу МИД России Сергея Лаврова.
Подписание в начале 2022 года Декларации о союзничестве между Азербайджаном и РФ, считает Алиев, придало положительный импульс двусторонним связям.
“В начале года мы дали хороший старт нашим отношениям, новому этапу наших отношений, задали такой позитивный тон, динамику. Конечно же, подписание в Москве Декларации о союзническом взаимодействии, считаю, что это основополагающий документ для будущего развития наших отношений, который является прекрасным итогом многолетнего, очень эффективного сотрудничества”, - подчеркнул Алиев.
В вопросе имплементации положений данной декларации азербайджанский лидер выразил уверенность, что в рамках визита российского министра будут предприняты новые шаги в этом направлении.
“Декларация о союзническом взаимодействии – это важнейший шаг в наших двусторонних отношениях, который, как я уже сказал, будет определять пути развития наших связей”, - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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