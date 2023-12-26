Алиев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург (РФ). Как сообщает сайт главы азербайджанского государства, Алиев примет участие 26 декабря в неформальной встрече лидеров СНГ. А.Азизов

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