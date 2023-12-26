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Внешняя политика 26.12.2023 13:22

Алиев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров СНГ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург (РФ).

Как сообщает сайт главы азербайджанского государства, Алиев примет участие 26 декабря в неформальной встрече лидеров СНГ.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РФ, ВИЗИТ


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