Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

28.06 $/bbl +/- WTI 111.76 +2.19 Brent 117.98 +2.89

Погода в Баку

  ночь день

Регион 29.06.2022 16:19

Президент Казахстана предлагает создать прикаспийский продовольственный хаб

Казахстан предлагает прикаспийским странам создать продовольственный хаб, который позволил бы наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

"Особую актуальность приобретает укрепление продовольственной безопасности в регионе. В прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно $3,4 млрд, из них около 70% - с Россией по сухопутному маршруту (...). Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - сказал Токаев, выступая на саммите Прикаспийских стран в среду в Ашхабаде.

Президент отметил, что в Казахстане началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров.

"Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом могла бы открыть новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И самое главное - обеспечить надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции", - подчеркнул казахстанский лидер.

В "каспийскую пятерку" входят Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az