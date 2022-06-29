Президент Казахстана предлагает создать прикаспийский продовольственный хаб

Казахстан предлагает прикаспийским странам создать продовольственный хаб, который позволил бы наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Особую актуальность приобретает укрепление продовольственной безопасности в регионе. В прошлом году объем взаимной торговли продовольствием Казахстана с прикаспийскими странами составил примерно $3,4 млрд, из них около 70% - с Россией по сухопутному маршруту (...). Для укрепления торгового взаимодействия наших государств предстоит последовательно развивать современную логистическую инфраструктуру. Поэтому мы предлагаем создать прикаспийский продовольственный хаб, который позволит наращивать взаимный товарооборот с минимальными издержками", - сказал Токаев, выступая на саммите Прикаспийских стран в среду в Ашхабаде.
Президент отметил, что в Казахстане началось строительство современных оптово-распределительных центров с технологически развитой системой складирования, хранения и реализации продовольственных товаров.
"Системная интеграция этих центров с прикаспийским продовольственным хабом могла бы открыть новые возможности для эффективной кооперации фермеров, закупщиков, перевозчиков, продавцов и потребителей. И самое главное - обеспечить надежные гарантии сбыта всей поставляемой продукции", - подчеркнул казахстанский лидер.
В "каспийскую пятерку" входят Россия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.
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