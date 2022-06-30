Посредник от ЕС подтверждает отсутствие прогресса на встрече в Дохе по восстановлению СВПД

Политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора подтвердил, что на встрече в столице Катара Дохе по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы не удалось достичь прогресса.

"Прошли два дня интенсивных непрямых переговоров в Дохе по ядерной сделке. К сожалению, пока не удалось достигнуть того прогресса, на который надеялись", - написал Мора на своей странице в Твиттере по итогам встречи с замглавы МИД Ирана, основным переговорщиком Али Багери в Дохе.

При этом европейский дипломат подчеркнул, что продолжит "работу с еще большей интенсивностью, чтобы как можно скорее вернуть ключевую сделку по нераспространению", сообщают в четверг иранские СМИ.

Ранее о том, что дохийская встреча завершилась безрезультатно, сообщили западные СМИ со ссылкой на заявление иранских официальных лиц.