Посредник от ЕС подтверждает отсутствие прогресса на встрече в Дохе по восстановлению СВПД

Политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора подтвердил, что на встрече в столице Катара Дохе по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы не удалось достичь прогресса.
"Прошли два дня интенсивных непрямых переговоров в Дохе по ядерной сделке. К сожалению, пока не удалось достигнуть того прогресса, на который надеялись", - написал Мора на своей странице в Твиттере по итогам встречи с замглавы МИД Ирана, основным переговорщиком Али Багери в Дохе.
При этом европейский дипломат подчеркнул, что продолжит "работу с еще большей интенсивностью, чтобы как можно скорее вернуть ключевую сделку по нераспространению", сообщают в четверг иранские СМИ.
Ранее о том, что дохийская встреча завершилась безрезультатно, сообщили западные СМИ со ссылкой на заявление иранских официальных лиц.
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