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ТЭК 04.07.2022 20:52

Рост цен на энергоресурсы начинает ограничивать спрос - Vitol

Глобальный рост цен на энергоресурсы начинает негативно сказываться на объемах спроса, считает глава азиатского бизнеса крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Майк Мюллер.

Потребители страдают от подъема цен на бензин, дизельное топливо и другие продукты, отметил Мюллер в подкасте Gulf Intelligence.

"Есть очень четкие свидетельства экономического стресса, вызванного повышением цен, и многие считают это сигналом сокращения спроса, - сказал он. - Речь идет не только о нефти, но и о сжиженном природном газе".

Цены на нефтепродукты достигли рекордных максимумов в США в этом году и выросли в большинстве других стран, что способствовало резкому усилению инфляции по всему миру. Маржа переработки нефти WTI достигла $50 за баррель, превысив более чем в три раза средний уровень за последние 20 лет, отмечает агентство Bloomberg.

"Маржа нефтепереработки выросла до уровней, которых никто не мог предсказать, - отметил Мюллер. - Эксперты сходятся во мнениях, что их дальнейшего подъема быть не может".

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Тэги: ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ, СПРОС, МНЕНИЕ

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