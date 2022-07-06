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Дальнее зарубежье 06.07.2022 16:38

Чехия ознакомила Европарламент с приоритетами своего председательства в Совете ЕС

Чехия, вступившая 1 июля в права председателя Совета ЕС, представила в среду Европарламенту на пленарной сессии в Страсбурге приоритеты своей полугодовой программы.

"У чешского председательства есть несколько задач в совете. Нужно добиться согласия по определению мер для противостояния негативным последствиям нынешнего кризиса. Инфляция, энергетический кризис, продовольственный кризис - это угрозы, которым мы должны как можно лучше противостоять вместе", - заявил представлявший председательскую программу премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Работа чешского председательства Совета ЕС будет основываться на пяти приоритетах, объяснил глава правительства Чехии.

Первым приоритетом он назвал управление кризисом украинских беженцев и восстановление Украины после окончания в стране военных действий.

"Чешская Республика убеждена, что политическая и военная поддержка Украины Европейским союзом в интересах всех государств-членов ЕС, чтобы избежать последствий для будущего нашего континента. Чешское председательство будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, используя все имеющиеся у Европейского союза инструменты", - сказал Фиала.

Далее он указал на энергетическую безопасность как на приоритет своей программы. По его словам, в центре этой работы будут меры по избавлению от зависимости от российских энергоисточников.

Кроме того, чешский председатель Совета ЕС сосредоточит внимание на усилении оборонных возможностей Евросоюза и безопасности киберпространства; стратегической устойчивости европейской экономики, принимая во внимание продовольственное снабжение с учётом событий на Украине; укреплении демократических институтов.

"Устойчивость наших демократических институтов - это приоритет перед лицом как внутренних, так и внешних угроз. (...) Мы постоянно противостоим тем, кто не ценит ни наши ценности, ни права человека, ни правовое государство. И поэтому мы должны защищать эти ценности", - подчеркнул чешский премьер-министр.

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Тэги: ЕС, ЧЕХИЯ, ЕВРОПАРЛАМЕНТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО


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