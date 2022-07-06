Чехия ознакомила Европарламент с приоритетами своего председательства в Совете ЕС

Чехия, вступившая 1 июля в права председателя Совета ЕС, представила в среду Европарламенту на пленарной сессии в Страсбурге приоритеты своей полугодовой программы.
"У чешского председательства есть несколько задач в совете. Нужно добиться согласия по определению мер для противостояния негативным последствиям нынешнего кризиса. Инфляция, энергетический кризис, продовольственный кризис - это угрозы, которым мы должны как можно лучше противостоять вместе", - заявил представлявший председательскую программу премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Работа чешского председательства Совета ЕС будет основываться на пяти приоритетах, объяснил глава правительства Чехии.
Первым приоритетом он назвал управление кризисом украинских беженцев и восстановление Украины после окончания в стране военных действий.
"Чешская Республика убеждена, что политическая и военная поддержка Украины Европейским союзом в интересах всех государств-членов ЕС, чтобы избежать последствий для будущего нашего континента. Чешское председательство будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, используя все имеющиеся у Европейского союза инструменты", - сказал Фиала.
Далее он указал на энергетическую безопасность как на приоритет своей программы. По его словам, в центре этой работы будут меры по избавлению от зависимости от российских энергоисточников.
Кроме того, чешский председатель Совета ЕС сосредоточит внимание на усилении оборонных возможностей Евросоюза и безопасности киберпространства; стратегической устойчивости европейской экономики, принимая во внимание продовольственное снабжение с учётом событий на Украине; укреплении демократических институтов.
"Устойчивость наших демократических институтов - это приоритет перед лицом как внутренних, так и внешних угроз. (...) Мы постоянно противостоим тем, кто не ценит ни наши ценности, ни права человека, ни правовое государство. И поэтому мы должны защищать эти ценности", - подчеркнул чешский премьер-министр.
Британский золотодобытчик подготовит стратегию разработки трех новых рудных участков в Азербайджане
В одной из частей ВС Азербайджана введен в эксплуатацию цех по ремонту вооружения
Минэкономики Азербайджана получило около 1,2 тыс. заявок от бизнеса по проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре - глава AZPROMO
В Азербайджане зарегистрирована компания «Mir Oil» с уставным капиталом свыше 4,3 млн манатов
Минэкономики Азербайджана повторно выставляет на продажу 3 вертолета, стартовая цена каждого из них составляет 2 млн манатов
Количество DDoS-атак на сайты российских компаний и госорганов возросло в 4,5 раза с начала года - Лаборатория Касперского
В Азербайджане суточный рост случаев COVID-19
Индустрия туризма Грузии в I полугодии демонстрирует заметный рост
ГААД получит 1,4 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
ОАО «Темиз Шехер» займется управлением твердыми отходами в Карабахе и Восточном Зангезуре
В ближайшие 20 лет площадь города Кельбаджар составит 237 га - Генпан
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
В Баку завершился детский футбольный турнир «Кубок ВТБ (Азербайджан)»
Группа компаний Veyseloglu представила свой розничный индекс за июнь
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ