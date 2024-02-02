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Внешняя политика 02.02.2024 16:53

Военная помощь ЕС Армении нанесет вред усилиям по установлению мира на Южном Кавказе – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Там отметили, что в ходе встречи была подчеркнута важность взаимных визитов, непрерывного политического диалога и межпарламентского сотрудничества между двумя странами, отмечено наличие перспектив двустороннего сотрудничества, в частности, в энергетике, «зеленой» экономике, туризме, сельском хозяйстве, образовании.

Байрамов заявил, что «Азербайджан является надежным партнером ЕС и государств-членов объединения, и применение двойных стандартов в отношении нашей страны и демонстрация несправедливого подхода не способствует установлению стабильного мира в регионе». По его словам, инициатива не подтверждать полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ не служит диалогу.

Министр, касаясь ситуации на Южном Кавказе, отметил, что «впервые за 30 лет между Азербайджаном и Арменией сформировались реальные условия для достижения мира», а оказание Армении военной помощи со стороны ЕС и некоторых государств-членов объединения под любым предлогом «нанесет вред усилиям по установлению мира на Южном Кавказе».

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: БАЙРАМОВ, ЧЕХИЯ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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