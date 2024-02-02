Военная помощь ЕС Армении нанесет вред усилиям по установлению мира на Южном Кавказе – глава МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу провел встречу с председателем Палаты депутатов парламента Чехии Маркетой Пекаровой Адамовой, сообщили в министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.
Там отметили, что в ходе встречи была подчеркнута важность взаимных визитов, непрерывного политического диалога и межпарламентского сотрудничества между двумя странами, отмечено наличие перспектив двустороннего сотрудничества, в частности, в энергетике, «зеленой» экономике, туризме, сельском хозяйстве, образовании.
Байрамов заявил, что «Азербайджан является надежным партнером ЕС и государств-членов объединения, и применение двойных стандартов в отношении нашей страны и демонстрация несправедливого подхода не способствует установлению стабильного мира в регионе». По его словам, инициатива не подтверждать полномочия азербайджанской делегации в ПАСЕ не служит диалогу.
Министр, касаясь ситуации на Южном Кавказе, отметил, что «впервые за 30 лет между Азербайджаном и Арменией сформировались реальные условия для достижения мира», а оказание Армении военной помощи со стороны ЕС и некоторых государств-членов объединения под любым предлогом «нанесет вред усилиям по установлению мира на Южном Кавказе».
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, добавили в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
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