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ТЭК 22.07.2022 11:26

Туркменистан готов нарастить поставки энергоносителей через страны Центральной Азии

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил о готовности страны существенно увеличить поставки энергоносителей и расширить их транзитную конфигурацию в Центральной Азии.

Он акцентировал на этом внимание, выступая в минувший четверг на Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате (Киргизия).

Текст выступления главы государства опубликован в пятницу в правительственной газете "Нейтральный Туркменистан".

Напомнив, что в Центральной Азии уже реализован крупный энергетический проект - газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, Бердымухамедов отметил возможность продолжить и расширить партнерство в энергетике.

"Рассчитываем на продолжение и расширение партнёрства в энергетике. В нашем общем активе уже имеется реализованный крупный энергетический проект - газопровод Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай", - сказал Бердымухамедов.

При этом президент добавил, что Ашхабад готов "рассмотреть вместе с партнёрами возможности для существенного увеличения поставок энергоносителей и расширения их транзитной конфигурации".

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ЦЕНТРАЗИЯ, ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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