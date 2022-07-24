Азербайджан планирует к 2027г удвоить доходы от перевозки транзитных грузов по сравнению с 2019г

Правительство Азербайджана на 2022-2026гг среднегодовой рост сектора АПК прогнозирует на уровне 4%, транспорта - 5%.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», такие прогнозы приведены в Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, утвержденной президентом страны.

В документе отмечается, что для достижения этих целей в течение 2022-2026гг власти Азербайджана будут стимулировать развитие сектора АПК, промышленности, туризма, увеличение транзитных грузоперевозок.

«К 2027 году доходы Азербайджана от транзитных грузоперевозок увеличатся по сравнению с 227 млн манатов в 2019 году до 450 млн манатов (рост в 2 раза)», - отмечается в документе.

Ежегодный рост ненефтегазового промпроизводства в 2022-2026гг прогнозируется на уровне 8,3%, в секторе строительства - порядка 3%, в сфере информационных технологий - более 10%.

Согласно оценкам властей, в 2022-2026гг среднегодовой рост ВВП Азербайджана составит 3-4%, в том числе ненефтяного - 5%. К 2027 году доля частного сектора в ВВП достигнет 88%.

Р.Ахмедов