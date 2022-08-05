Поставки газа в ФРГ через Украину не смогут заместить мощности «Северного потока»

Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что поставки российского газа в Германию по украинскому трубопроводу не смогут удовлетворить германские потребности и стать альтернативой "Северному потоку", сообщило агентство Bloomberg.
"Суть в том, что потоки, которые, как можно было бы ожидать, пойдут в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже, чем может перекачиваться по "Северному потоку", - сказал Уилкинсон, выступая в парламентском комитете, и отстаивая правильность решения о возвращении турбины для этой магистрали после ремонта.
Он сообщил, что вместе с техническими экспертами из Международного энергетического агентства и официальными лицами из Европейского союза и Германии рассмотрел вопрос поставок через Украину. Был сделан вывод, что потоки по украинскому газопроводу будут "значительно меньше", чем те, которые могут прокачиваться по "Северному потоку" при работе на полную мощность.
Кроме того, по словам министра, рискованно полагаться на трубопровод, проходящий через зону боевых действий, ведь "ничто не помешает России сократить потоки через Украину", если у Москвы возникнет такая необходимость.
Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, выступая в том же комитете, постаралась опровергнуть выводы Уилкинсона, заявив, что через Украину в настоящее время прокачивается больше газа, чем по "Северному потоку". "Это единственный трубопровод, в котором российская монополия "Газпром" не имеет доли участия, и по нему поставляется газ в Европу даже во время конфликта", - подчеркнула она.
Поставки газа по "Северному потоку" снизились до 20% от максимальной мощности с 27 июля в связи с остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", о чем сообщал "Газпром". Это вызвано окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя).
Временный поверенный в делах посольства Великобритании в Баку вызван в МИД Азербайджана из-за нападения на посольство в Лондоне
Российские военные моряки прибыли в Баку для участия в конкурсе "Кубок моря" - Минобороны Азербайджана
Сулейманов назвал "варварским" нападение радикалов на посольство Азербайджана в Лондоне
В небоевых условиях погиб азербайджанский солдат-срочник, возбуждено уголовное дело -Генпрокуратура
Число случаев COVID-19 в мире превысило 582 млн - университет Хопкинса
В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
Премьер Франции созывает антикризисный комитет в связи с чрезвычайной засухой
МИД КНР сообщил о введении санкций против Пелоси
Поездка Пелоси на Тайвань обернётся для США серьезными последствиями
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ