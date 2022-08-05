Поставки газа в ФРГ через Украину не смогут заместить мощности «Северного потока»

Канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон заявил, что поставки российского газа в Германию по украинскому трубопроводу не смогут удовлетворить германские потребности и стать альтернативой "Северному потоку", сообщило агентство Bloomberg.

"Суть в том, что потоки, которые, как можно было бы ожидать, пойдут в Германию по трубопроводам, идущим из России через Украину, будут значительно ниже, чем может перекачиваться по "Северному потоку", - сказал Уилкинсон, выступая в парламентском комитете, и отстаивая правильность решения о возвращении турбины для этой магистрали после ремонта.

Он сообщил, что вместе с техническими экспертами из Международного энергетического агентства и официальными лицами из Европейского союза и Германии рассмотрел вопрос поставок через Украину. Был сделан вывод, что потоки по украинскому газопроводу будут "значительно меньше", чем те, которые могут прокачиваться по "Северному потоку" при работе на полную мощность.

Кроме того, по словам министра, рискованно полагаться на трубопровод, проходящий через зону боевых действий, ведь "ничто не помешает России сократить потоки через Украину", если у Москвы возникнет такая необходимость.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив, выступая в том же комитете, постаралась опровергнуть выводы Уилкинсона, заявив, что через Украину в настоящее время прокачивается больше газа, чем по "Северному потоку". "Это единственный трубопровод, в котором российская монополия "Газпром" не имеет доли участия, и по нему поставляется газ в Европу даже во время конфликта", - подчеркнула она.

Поставки газа по "Северному потоку" снизились до 20% от максимальной мощности с 27 июля в связи с остановкой эксплуатации еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая", о чем сообщал "Газпром". Это вызвано окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя).