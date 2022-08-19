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Финансы 19.08.2022 16:05

Биткойн падает почти на 8%, рекордными темпами за два месяца

Курс биткойна резко падает в пятницу, демонстрируя максимальный обвал более чем за два месяца вслед за снижением стоимости остальных рисковых активов, пишет MarketWatch.

Цена биткойна к 13:53 мск составляет $21,639 тыс., снизившись по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг примерно на 7,6%, по данным CoinDesk.

Эфир, вторая по популярности криптовалюта, теряет 7,8% и торгуется у отметки $1730.

Давление на рынки в пятницу оказывают опасения по поводу того, что дальнейшее повышение процентных ставок центробанками мира окажет негативное влияние на глобальную экономику.

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Тэги: МИР, КРИПТОВАЛЮТЫ, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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