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Транспорт и связь 02.09.2022 16:05

Бакметрополитен в I полугодии 2022г заработал на перевозках больше, чем за весь 2021г

Доходы ЗАО «Бакинский метрополитен» в I-ом полугодии 2022 года от перевозки пассажиров составили 28 млн 884,6 тыс. манатов, что в 9 раз выше показателя 6 месяцев 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан».

В I-ом полугодии 2022 года посредством метро перевезено 99 млн 342 тыс. человек (+8,9 раза).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на деятельность метрополитена. По этой причине Бакинский метрополитен в 2021 году возобновил работу только с 31 мая.

В 2021 году доходы ЗАО «Бакинский метрополитен» от перевозки пассажиров составили 26 млн 154,4 тыс. манатов (рост на 21%). В прошлом году посредством метро было перевезено 90 млн 232,4 тыс. человек, что на 20,8% больше показателя 2020 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАКМЕТРОПОЛИТЕН, ПЕРЕВОЗКИ, ДОХОДЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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