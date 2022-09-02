Бакметрополитен в I полугодии 2022г заработал на перевозках больше, чем за весь 2021г

Доходы ЗАО «Бакинский метрополитен» в I-ом полугодии 2022 года от перевозки пассажиров составили 28 млн 884,6 тыс. манатов, что в 9 раз выше показателя 6 месяцев 2021 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан».
В I-ом полугодии 2022 года посредством метро перевезено 99 млн 342 тыс. человек (+8,9 раза).
Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, в Азербайджане в 2020-2021гг периодически применялись ограничения на деятельность метрополитена. По этой причине Бакинский метрополитен в 2021 году возобновил работу только с 31 мая.
В 2021 году доходы ЗАО «Бакинский метрополитен» от перевозки пассажиров составили 26 млн 154,4 тыс. манатов (рост на 21%). В прошлом году посредством метро было перевезено 90 млн 232,4 тыс. человек, что на 20,8% больше показателя 2020 года.
Н.Аббасова
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