Байрамов обсудил с Донфрид шаги по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и заместитель госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили усилия по нормализации отношений Азербайджана и Армении.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», в информации МИД Азербайджана отмечается, что Байрамов и Донфрид обсудили также двусторонние процессы.

«Байрамов в ходе разговора заявил, что Азербайджан готов к выполнению договоренностей о подготовке главами МИД Азербайджана и Армении проекта мирного договора в соответствии с решением, принятом 31 августа на встрече в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна», говорится в информации.

Байрамов добавил, что Азербайджан предпринимает последовательные шаги по продвижение мирной повестки.

«Стороны также договорились продолжить двусторонние контакты», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Р.Ахмедов