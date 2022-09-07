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Внутренняя политика 07.09.2022 16:24

В Азербайджане в конце сентября пройдут общественные слушания по новой редакции закона «О политических партиях»

Милли Меджлис (парламент) инициирует проведение 28 сентября первых общественных слушаний по проекту закона «О политических партиях», сообщает пресс-служба парламента Азербайджана.

«28 сентября 2022 года в Азербайджане пройдут первые общественные слушания проекта закона «О политических партиях». В ходе слушаний к сведению будут приняты предложения и мнения относительно готовящегося закона», - отмечается в информации.

В парламенте подчеркнули, что 39 политических партий, зарегистрированных в Азербайджане, уже представили в законодательный орган свои предложения по новому законопроекту.

«В процессе разработки нового закона также был рассмотрен опыт более 20 стран в этой сфере и принятые Венецианской комиссией рекомендации по регулированию деятельности политических партий в 2010 и 2020 годах», - подчеркивается в информации.

Согласно законопроекту, для проведения госрегистрации политической партии у нее должно быть не менее 10 тыс. членов.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПАРТИИ, ЗАКОН, ОБСУЖДЕНИЯ


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