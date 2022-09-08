Верховный суд Азербайджана принял решение о снижении срока тюремного заключения для 4 граждан Армении, являющихся членами армянской диверсионной группы

В Верховном суде Азербайджана прошли судебные процессы относительно кассационных жалоб 4 граждан Армении, входящих в состав вооруженной террористической диверсионной группировки.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде, в ноябре 2021 года суд приговорил их к тюремному наказанию сроком на 6 лет.

Верховный совет, рассмотрев кассационные жалобы, принял решение о пересмотре срока наказания – этот срок для них был снижен до 1 года 8 месяцев и 25 дней.

«С учетом того, что срок их наказания истек, все четверо граждан Армении были освобождены», - отметили в суде.

Азербайджанские СМИ в четверг сообщают, что Баку 8 сентября, руководствуясь принципами гуманизма, вернет Армении пятерых армянских военных.

Как сообщалось ранее, в конце ноября 2020 года - диверсионная группа в составе 62 человек была заброшена из Ширакского региона Армении в тыл ВС Азербайджана на уже освобожденные территории для совершения диверсий.

Некоторых из этих 62 армянских диверсантов в течение 2021 года были возвращены Армении, так как власти Азербайджана установили, что они не причастны к атакам на азербайджанских военных. Однако, свыше 50 армянских диверсантов были приговоры к различным тюремным срокам в Азербайджане за преступления, совершенные против азербайджанских военных и гражданских лиц.

Б.Рустамбеков