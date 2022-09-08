Верховный суд Азербайджана принял решение о снижении срока тюремного заключения для 4 граждан Армении, являющихся членами армянской диверсионной группы

В Верховном суде Азербайджана прошли судебные процессы относительно кассационных жалоб 4 граждан Армении, входящих в состав вооруженной террористической диверсионной группировки.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в суде, в ноябре 2021 года суд приговорил их к тюремному наказанию сроком на 6 лет.
Верховный совет, рассмотрев кассационные жалобы, принял решение о пересмотре срока наказания – этот срок для них был снижен до 1 года 8 месяцев и 25 дней.
«С учетом того, что срок их наказания истек, все четверо граждан Армении были освобождены», - отметили в суде.
Азербайджанские СМИ в четверг сообщают, что Баку 8 сентября, руководствуясь принципами гуманизма, вернет Армении пятерых армянских военных.
Как сообщалось ранее, в конце ноября 2020 года - диверсионная группа в составе 62 человек была заброшена из Ширакского региона Армении в тыл ВС Азербайджана на уже освобожденные территории для совершения диверсий.
Некоторых из этих 62 армянских диверсантов в течение 2021 года были возвращены Армении, так как власти Азербайджана установили, что они не причастны к атакам на азербайджанских военных. Однако, свыше 50 армянских диверсантов были приговоры к различным тюремным срокам в Азербайджане за преступления, совершенные против азербайджанских военных и гражданских лиц.
Б.Рустамбеков
Министры на Совете ЕС по энергетике 9 сентября не намерены принимать каких-либо решений
Президент Азербайджана утвердил устав Агентства наземного транспорта
Азербайджан и ЕБРР подпишут соглашение о кредите на улучшение системы освещения Гянджи
В Азербайджане спад случаев COVID-19
Госагентство ОМС направит около 28 млн манатов на закупку лекарств
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры по вопросу о проведении встреч членов семей, разделенных корейской войной
США и союзники поставили Украине 126 гаубиц M-777 и 26 РСЗО – Остин
ВСУ вернули под контроль Украины на Харьковском и Южнобужском направлениях более 700 кв. км
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ