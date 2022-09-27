ВС Азербайджана перехватили армянский беспилотник на границе

Министерство обороны Азербайджана во вторник сообщило о перехвате на границе беспилотника вооруженных сил Армении.
"При попытке совершения полетов над позициями азербайджанской армии на Лачинском направлении (на границе с Арменией - ИФ-Аз) нашими подразделениями был обнаружен и посажен при помощи специальных технических средств беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "UL-350" вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении военного ведомства.
Р.Керимов
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