ВС Азербайджана перехватили армянский беспилотник на границе

Министерство обороны Азербайджана во вторник сообщило о перехвате на границе беспилотника вооруженных сил Армении. "При попытке совершения полетов над позициями азербайджанской армии на Лачинском направлении (на границе с Арменией - ИФ-Аз) нашими подразделениями был обнаружен и посажен при помощи специальных технических средств беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "UL-350" вооруженных сил Армении", - говорится в сообщении военного ведомства. Р.Керимов

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