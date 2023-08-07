Азербайджанские военные перехватили на границе БПЛА ВС Армении

Азербайджанские военные перехватили на условной границе беспилотник ВС Армении, сообщает Минобороны Азербайджана. «7 августа в 13:30 квадрокоптер «DJI Mavic 3» вооруженных сил Армении попытался совершить облет позиций азербайджанской армии, расположенных напротив армянских позиций в Зодскому направлении Басаркечерского района», - говорится в сообщении военного ведомства. Согласно данным оборонного ведомства, квадрокоптер был своевременно обнаружен и посажен специальными техническими средствами. Х.Насирзаде

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