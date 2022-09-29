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ТЭК 29.09.2022 11:55

АБР готов инвестировать в новые проекты ВИЭ в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) готов инвестировать в проекты по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Азербайджане, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в АБР.

«АБР готов инвестировать в проекты ВИЭ в Азербайджане, и мы выделили $20-22 млн компании Masdar, которая реализует в стране один из таких проектов», - сказали в АБР.

В банке также сообщили, что изучается возможность инвестиций в проекты строительства оффшорных и солнечных электростанций. «Мы изучаем этот вопрос и готовы инвестировать в подобные проекты. Мы видим, что Азербайджан имеет амбициозные планы по диверсификации источников производства энергеии и перейти к ВИЭ», - подчеркнули в АБР.

В банке добавили, что АБР приступил к разработке новой стратегии партнерства с Азербайджаном на 2024-2028гг. «В ближайшие месяцы мы с правительством Азербайджана будем обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества с АБР», - подчеркнули в АБР.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране кредиты и гранты на сумму более $5,2 млрд.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АБР, ИНВЕСТИЦИИ, ВИЭ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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