АБР готов инвестировать в новые проекты ВИЭ в Азербайджане

Азиатский банк развития (АБР) готов инвестировать в проекты по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Азербайджане, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в АБР.
«АБР готов инвестировать в проекты ВИЭ в Азербайджане, и мы выделили $20-22 млн компании Masdar, которая реализует в стране один из таких проектов», - сказали в АБР.
В банке также сообщили, что изучается возможность инвестиций в проекты строительства оффшорных и солнечных электростанций. «Мы изучаем этот вопрос и готовы инвестировать в подобные проекты. Мы видим, что Азербайджан имеет амбициозные планы по диверсификации источников производства энергеии и перейти к ВИЭ», - подчеркнули в АБР.
В банке добавили, что АБР приступил к разработке новой стратегии партнерства с Азербайджаном на 2024-2028гг. «В ближайшие месяцы мы с правительством Азербайджана будем обсуждать перспективы дальнейшего сотрудничества с АБР», - подчеркнули в АБР.
Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За период сотрудничества банк предоставил стране кредиты и гранты на сумму более $5,2 млрд.
Б.Рустамбеков
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