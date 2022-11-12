В Азербайджане сбор урожая риса в 2022г уже превысил показатель за 2021г

Азербайджанские аграрии уже собрали более 11,5 тыс. тонн риса в 2022 году, что на 848 тонн или 7,9% больше, чем в прошлом году, сообщили в субботу в министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

«На сегодняшний день с полей собрано 11 тыс. 548,12 т риса», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время средняя урожайность составляет 36,2 ц/га, что на 1,4 ц/га больше показателя за предыдущий год, уборка риса продолжается.

По данным ведомства, в 2022 году рис был посеян в девяти районах страны на площади 3 тыс. 194,25 га, больше всего - в Лянкяранском (802,3 га), Агдашском (681 га) и Уджарском (678 га) районах.

Согласно Минсельхозу, в 2021 году в Азербайджане собрали 10 тыс. 700 тонн риса при средней урожайности 34,8 ц/га.

Р.Керимов